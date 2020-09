Scuola: Azzolina, ragazzi e famiglie non meritano polemiche sterili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quel che non meritano i ragazzi, il personale e le famiglie è assistere a polemiche sterili, slogan e frasi ad effetto che puntano alla pancia dell’elettorato e che non lasciano nulla". Così la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina intervenuta questa mattina in Aula alla Camera per riferire sulle modalità di ripresa dell’anno scolastico il 14 settembre. "Nessuna vera proposta, nessuna iniziativa reale", ha aggiunto la ministra, sottolineando che alla scuola "dobbiamo un grande rispetto. E, nel nome della scuola, occorrono, pur nel normale confronto dialettico che deve esserci sempre in una società sana e democratica, più collaborazione, più proposte e meno scontro politico". (Rin)