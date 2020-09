Germania: Bka, crisi coronavirus non influisce su traffico di droga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crisi del coronavirus non influisce sul traffico di sostanze stupefacenti in Germania. Al contrario, l'emergenza sanitaria sta rafforzando l'acquisto di droghe su internet. È quanto affermato il direttore dell'Ufficio federale di polizia criminale (Bka), Holger Muench, come riferisce il quotidiano “Der Tagesspiegel”. Nel corso della presentazione del rapporto federale sulle droghe per il 2019, elaborato dal Bka, Muench ha dichiarato che, durante la crisi, “non stiamo assistendo a grandi cambiamenti in termini di consumo e disponibilità” delle sostanze stupefacenti. Le catene di approvvigionamento internazionali funzionano, infatti, anche durante la pandemia di Sars-Cov2 e il traffico di sostanze stupefacenti si rafforza sul web. Per quanto riguarda i dati, nel 2019 i reati di droga commessi in Germania hanno registrato un incremento del 2,6 per cento su base annua, dai 350.662 del 2018 ai 359.747. Il traffico di stupefacenti su internet si era affermato come “canale commerciale permanente” anche prima della crisi, con 3.263 casi nel 2019. Tuttavia, gli investigatori presumono un numero elevato di casi non segnalati. A maggio dello scorso anno, il Bka è riuscito a fermare il più grande negozio di droghe online della Germania, “Chemical Revolution” ossia “Rivoluzione chimica”. Come osservato dal Bka, è in particolare il Darknet, grazie all'anonimato che consente agli utenti, a favorire gli spacciatori. (Geb)