Romania: vice segretario generale Nato, pronti per seconda ondata della pandemia

- La Nato è preparata per una possibile seconda ondata della pandemia del Covid-19 e ha un piano per sostenere gli alleati in caso di necessità. Lo ha detto il vice segretario generale della Nato, Mircea Geoana, in un video messaggio inviato in occasione della Riunione annuale della diplomazia romena. "Alla Nato siamo preparati per una possibile seconda ondata di pandemia ed è per questo che abbiamo sviluppato e concordato un piano per fornire sostegno ai nostri alleati, ai nostri partner, una scorta di attrezzature mediche, un fondo per l'approvvigionamento di attrezzature mediche, per essere preparati in qualsiasi momento ad una possibile situazione più difficile", ha detto Geoana che ha parlato delle priorità della Nato nella pandemia. "La priorità principale qui alla Nato è stata quella di garantire che questa crisi sanitaria ed economica non si trasformi in una crisi di sicurezza, che le nostre forze rimangano vigili e che siamo pronti in ogni momento a difendere tutti gli alleati, un miliardo di cittadini, contro ogni minaccia e questo è quello che facciamo ogni giorno e questo è importante", ha sottolineato Geoana. (Rob)