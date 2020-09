Germania: Bka, aumentano i reati legati alla cocaina, +12,2 per cento nel 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2019, i reati legati alla cocaina commessi in Germania hanno registrato un aumento del 12,2 per cento su base annua, pari a 20.107 casi. Dal 2017, l'incremento è stato del 75 per cento. Nello scorso anno, nella sola Berlino, le violazioni della legge sugli stupefacenti relative alla cocaina sono salite del 23,4 per cento. È quanto affermato il direttore dell'Ufficio federale di polizia criminale (Bka), Holger Muench, come riferisce il quotidiano “Der Tagesspiegel”. Nel corso della presentazione del rapporto federale sulle droghe per il 2019, elaborato dal Bka, Muench ha dichiarato che “la cocaina non è più una droga d'élite”, essendo ampiamente diffuso nella società tedesca. A luglio scorso, al porto di Amburgo, le autorità hanno effettuato il maggiore sequestrato di cocaina mai avvenuto in Germania: 4,5 tonnellate imbarcate su un mercantile proveniente dall'Uruguay. Come evidenziato dal Bka, la cocaina consumata in Germania proviene principalmente dall'America meridionale, trasportata via nave nei container. Tuttavia, nel 2019, è aumentato a 31 il numero dei laboratori per la produzione di droghe sintetiche sequestrati in territorio tedesco, con una crescita del 63,2 per cento dai 19 del 2018. Nello scorso anno, sono stati segnalati 47.173 sospetti per reati di traffico di droga, circa il 65 per cento tedeschi. Mentre i cittadini della Germania costituiscono la maggioranza dei sospetti nel caso delle droghe sintetiche (80 per cento), i non tedeschi segnano tale primato (57 pe cento) nei reati di traffico di cocaina. A ogni modo, la droga più commercializzata in Germania rimane la cannabis. Nel 2019, la polizia ha registrato 217.929 reati, il 60 per cento relativo al traffico di cannabis. (Geb)