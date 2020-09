Cina: caporedattore "Global Times", sanzioni a funzionari e società Usa che visitano Taiwan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina imporrà sanzioni agli alti funzionari Usa che visitano Taiwan e alle società statunitensi con cui hanno legami. Lo ha dichiarato ieri, 8 settembre, Hu Xijin caporedattore del quotidiano cinese "Global Times". In un post sul suo account ufficiale di Twitter, Hu ha scritto: "Sulla base di ciò che so, a coloro che verrebbero sanzionati non sarebbe permesso di entrare nella Cina continentale e tutte le società statunitensi con cui hanno legami perderebbero l'accesso al mercato cinese continentale".(Cip)