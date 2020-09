Cina: indice prezzi alla produzione in calo del due per cento ad agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indice dei prezzi alla produzione (Ppi) della Cina è diminuito del due per cento su base annua ad agosto. La lettura si è ridotta rispetto al calo del 2,4 per cento di luglio. Lo rende noto l'Ufficio nazionale di statistica cinese (Nbs). Mese su mese, il Ppi è salito dello 0,3 per cento, secondo i dati. Lo statistico Nbs Dong Lijuan ha attribuito l'aumento al "miglioramento continuo della produzione industriale e alla ripresa della domanda di mercato". "I prezzi internazionali di materie prime come petrolio greggio, minerali di ferro e metalli non ferrosi hanno esteso il loro slancio al rialzo, portando ad aumenti di prezzo per i prodotti industriali domestici", ha spiegato Dong. Nel periodo gennaio-agosto, il Ppi è sceso in media del due per cento rispetto all'anno precedente, secondo i dati Nbs.(Cip)