Hong Kong: coronavirus, 1,03 milioni di test nello screening di massa, 18 risultati positivi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A partire da venerdì 11 settembre saranno invece allentate le misure di distanziamento sociale in città. Chan, ha spiegato ieri che le decisioni sono state prese dopo aver accertato fattori come l'utilità di alcune attività e il rischio di infezione. Secondo le nuove disposizioni, il numero di persone autorizzate a riunirsi in pubblico sarà ridotto da due a quattro e ai ristoranti sarà consentito di ospitare quattro persone per tavolo. Da venerdì sarà inoltre consentita la riapertura di sale da mahjong, sale giochi e la maggior parte degli impianti sportivi ad eccezione delle piscine. Bar, sale karaoke, saune e sale per le feste rimarranno chiusi per il momento. "Nel considerare i fattori di chi viene prima e qual è la priorità, non solo stiamo considerando la situazione epidemica ma anche quanto sono necessarie certe attività per la vita quotidiana", ha spiegato Chan. La segretaria ha poi nuovamente fatto appello all'attenzione da parte dei cittadini, sottolineando che l'epidemia non è ancora finita e che alcuni nuovi casi non sono ancora rintracciabili, il che significa che c'è una "trasmissione silenziosa" nella comunità. (Cip)