Usa-Cina: Washington prepara blocco importazioni cotone e pomodori dallo Xinjiang per abuso del lavoro forzato

- I funzionari della U.S. Customs and Border Protection (Cbp) degli Stati Uniti hanno preparato ordini per bloccare le importazioni di cotone e prodotti a base di pomodoro dalla regione nord-occidentale cinese dello Xinjiang con l'accusa di presunti abusi del lavoro forzato. "L'annuncio delle azioni dell'amministrazione Trump, inizialmente previsto per ieri, 8 settembre, è stato rinviato alla fine di questa settimana a causa di problemi di programmazione", ha spiegato un portavoce del Cbp. I divieti che interessano cotone e pomodoro insieme ad altri cinque divieti di importazione su presunti abusi del lavoro forzato nello Xinjiang sarebbero una mossa senza precedenti del Cbp e probabilmente alimenterebbero le tensioni tra le due maggiori economie del mondo. I "Withhold Release Orders" consentono al Cbp di trattenere le spedizioni sulla base del sospetto di coinvolgimento nel lavoro forzato ai sensi delle leggi statunitensi volte a combattere la tratta di esseri umani, il lavoro minorile e altre violazioni dei diritti umani. L'amministrazione del presidente Usa Donald Trump sta aumentando la pressione sulla Cina per il trattamento riservato ai musulmani uiguri dello Xinjiang. Le Nazioni Unite hanno affermato di avere rapporti credibili secondo cui un milione di musulmani sono stati detenuti nei campi della regione, dove vengono messi al lavoro. (segue) (Nys)