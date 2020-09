Cina: indice prezzi al consumo in aumento del 2,4 per cento ad agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indice dei prezzi al consumo (Ipc) della Cina è aumentato del 2,4 per cento su base annua ad agosto, attenuandosi rispetto all'aumento del 2,7 per cento di luglio. Lo rende noto l'Ufficio nazionale di statistica cinese (Nbs). Su base mensile, i prezzi al consumo sono aumentati dello 0,4 per cento; i prezzi dei prodotti alimentari, che rappresentano quasi un terzo della ponderazione dell'Ipc cinese, sono aumentati dell'1,4 per cento il mese scorso. I prezzi dei prodotti alimentari sono rimasti il principale motore dell'inflazione al consumo in agosto, aumentando dell'11,2 per cento su base annua e contribuendo con 2,33 punti percentuali alla crescita dell'Ipc. I prezzi della carne di maiale sono aumentati dell'1,2 per cento rispetto alla domanda in aumento nonostante l'aumento dell'offerta, e i prezzi delle verdure sono aumentati del 6,4 per cento da luglio a causa delle alte temperature e delle forti piogge che hanno influenzato l'offerta. Nei primi otto mesi di quest'anno, l'Ipc è aumentato in media del 3,5 per cento su base annua.(Cip)