Cina: critiche alla Disney per ringraziamenti ad autorità dello Xinjiang nei titoli di coda del film "Mulan"

- Nuove critiche sono state lanciate nei confronti della Disney per aver pubblicamente ringraziato un'agenzia governativa cinese accusata di violazioni dei diritti umani nello Xinjiang per il suo aiuto nella realizzazione del film di animazione "Mulan". Lo riferisce la "Cnn". Nei titoli di coda del film, Disney ringrazia in particolare il dipartimento per la Pubblicità del comitato della Regione autonoma Uighur dello Xinjiang del Partito comunista cinese, nonché l'ufficio di Pubblica sicurezza della città di Turpan e altre entità statali locali. L'ufficio di Pubblica sicurezza sarebbe una delle forze principali che amministrano i campi di internamento e impone la sorveglianza della minoranza etnica degli uiguri. Il dipartimento per la Pubblicità – che letteralmente sarebbe "dipartimento per la Propaganda" – giustificherebbe queste pratiche. Non è chiaro quanto del film possa essere stato girato nella regione occidentale cinese, anche se le persone che hanno lavorato al film hanno dichiarato sui social media e nel corso di interviste di aver esplorato e filmato la regione. (Cip)