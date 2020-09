Cina: critiche alla Disney per ringraziamenti ad autorità dello Xinjiang nei titoli di coda del film "Mulan" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo la "Cnn", nel 2017, la regista Niki Caro ha pubblicato una foto da Urumqi, capitale dello Xinjiang, spiegando che stava cercando le location per il film. In un'intervista a settembre a un periodico edito da Conde Nast, lo scenografo di Mulan Grant Major ha discusso le riprese nel deserto Taklamakan dello Xinjiang, nell'estremo sud-ovest della regione. Adrian Zenz, uno dei principali accademici presso la Victims of Communism Foundation che ha contribuito a divulgare le principali storie dello Xinjiang, ha affermato che il primo caso documentato di un centro di rieducazione nella regione è stato a Turpan nel 2013. Zenz sostiene che era possibile che la Disney non fosse a conoscenza del numero crescente di centri di detenzione istituiti nello Xinjiang, ma era impossibile ignorare l'oppressione diffusa nella regione. (Cip)