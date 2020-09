Germania: antisemitismo in una confraternita universitaria di Heidelberg

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un nuovo caso di antisemitismo torna a gettare ombre sulle Burschenschaften, le confraternite universitarie tedesche più volte criticate per il loro conservatorismo. Otto studenti dell'Università di Heidelberg in Baden-Wuettemberg, membri della Burschenschfat Normannia, sono accusati di aver picchiato con delle cinture e di aver rivolto insulti antisemiti a un loro confratello che aveva rivelato le proprie origini ebraiche. Lo studente sarebbe stato, inoltre, oggetto del lancio di monete. Come riferisce il settimanale “Der Spiegel”, i fatti risalgono al 29 agosto scorso. Il giovane ha denunciato i maltrattamenti, la procura di Heidelberg ha avviato un'inchiesta e la polizia ha perquisito la sede della Normannia, acquisendo “numerose prove”. Per tradizione, tra le condizioni per divenire membri di una Burschenschat, è previsto che lo studente sia di ascendenza esclusivamente tedesca. A seguito dell'inchiesta, la Normannia, fondata nel 1890, ha annunciato la cessazione delle proprie attività, senza fornire ragioni. L'associazione studentesca continuerà a esistere soltanto per quanti già vi appartengono, non accettando più ulteriori membri. (Geb)