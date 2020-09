Auto: Germania, esclusi premi acquisto per motori a combustione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al fine di sostenere l'industria automobilistico tedesca, le cui difficoltà sono aggravate dalla crisi del coronavirus, “non si tratta di assumere misure dirette contro la crisi acuta delle vendite, come espandere i premi all'acquisto per includere le auto a benzina e diesel moderne”. Piuttosto, “deve essere rafforzato il capitale dei fornitori”. È quanto afferma il quotidiano “Der Tagesspiegel”, riassumendo l'esito dell'incontro sull'auto, tenuto in videoconferenza presso la Cancelleria federale di Berlino nella giornata di ieri, 8 settembre. Alla riunione hanno partecipato la cancelliera Angela Merkel, rappresentanti delle aziende dell'auto e i sindacati. Erano, inoltre, collegati i primi ministri dei Laender dove si concentra la produzione del comparto: il presidente dell'Unione cristiano-sociale (Csu) Markus Soeder per la Baviera, Winfried Kretschmann per il Baden-Wuerrttemberg e Stephan Weil per la Bassa Sassonia. L'obiettivo era discutere sullo stato attuale e sul futuro del comparto automobilistico tedesco. Secondo “Der Tagesspiegel”, durante l'incontro alla Cancelleria federale, è stato concordato che il governo federale intende esaminare “se e come possa essere sviluppato un piano di economia di mercato per il rafforzamento del capitale, in particolare dei fornitori”. Inoltre, l'esecutivo della cancelliera Merkel vuole valutare “di quali altri aspetti si dovrebbe tener conto nei futuri investimenti nel settore automobilistico previsti nelle misure di stimolo economico”, approvate per far fronte alla crisi. Secondo il quotidiano “Handelsblatt”, si tratta di un nulla di fatto, ma già prima della videoconferenza “era chiaro che non sarebbero state assunte decisioni”. La delusione è comunque elevata, date le aspettative che avevano preceduto i colloqui. In particolare, Soeder si era detto favorevole all'introduzione di premi all'acquisto di autovetture alimentate a combustione con motori moderni. (Geb)