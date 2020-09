Germania: Wissler (La Sinistra) lascia organizzazione trotzkista Marx21

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Candidata alla presidenza di La Sinistra, la capogruppo del partito al parlamento dell'Assia Janine Wissler ha annunciato la propria uscita da Marx 21, corrente del socialismo internazionale di matrice trotzkista. “Una questione di forma” in vista del rinnovo della presidenza di La Sinistra, hanno reso noto dal partito. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, è consuetudine non appartenere a nessuna corrente quando si guida l'intera formazione. Wissler Attualmente guidata da Katja Kipping e Bernd Riexinger, La Sinistra sceglierà il suo prossimo presidente a ottobre. Oltre a Wissler, si è candidata all'incarico Susanne Hennig-Wellsow, capogruppo del partito al parlamento della Turingia. (Geb)