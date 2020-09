Germania: il governo vuole regole più severe per le società digitali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo tedesco approverà oggi l'emendamento alla legge contro le restrizioni della concorrenza, proposto dal ministro dell'Economia e dell'Energia Peter Altmaier. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, l'obiettivo è introdurre norme più severe sulle società digitali, quali Google, Apple, Facebook e Amazon. A tal fine, l'Ufficio federale per il contrasto ai cartelli industriali (Bkarta) dovrebbe essere in grado di agire in futuro “prima e in maniera più completa”. Secondo il presidente del Bkarta, Andreas Mundt, la nuova normativa dovrebbe entrare in vigore all'inizio del 2021. L'ente dovrebbe poter determinare più facilmente una posizione dominante delle grandi aziende digitali, vietando loro di favorire le proprie offerte rispetto a quelle dei concorrenti. Inoltre, gli utenti dovrebbero essere in grado di passare su altre piattaforme portando con sé i propri dati in maniera più facile. Il Bkarta dovrebbe poi poter intervenire qualora una società digitale sfrutti la posizione dominante per penetrare nei mercati adiacenti. In particolare, l'ente regolatore per la concorrenza agirebbe prima che l'azienda abusi della posizione dominante. Infine, la proposta di Altmaier mira a porre il Bkarta in grado di intervenire con maggiore facilità contro le acquisizioni killer, che si verificano quando le grandi aziende digitali acquistano start up le cui idee possono costituire un rischio per le proprie attività. (Geb)