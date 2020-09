Unicef: in Italia mortalità infantile in calo, ma bisogna tenere alta l’attenzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di mortalità infantile in Italia è in “forte diminuzione” dal 1990, ma bisogna “continuare a tenere alta l'attenzione”. Lo ha dichiarato Francesco Samengo, presidente dell'Unicef Italia. "Nel 1990 per ogni 1.000 bambini nati vivi morivano 9,7 bambini con meno di 5 anni, nel 2019 ne sono morti 3,1, una riduzione ben del 68 per cento. Per quanto riguarda la mortalità neonatale, la riduzione è andata di pari passo, con un calo del 70 per cento dai 6,4 morti entro i 28 giorni dalla nascita per ogni 1.000 bambini nati vivi nel 1990 agli 1,9 del 2019. Si riduce anche la mortalità fra gli adolescenti: nel 1990 morivano 3,7 fra i 10 e i 20 anni ogni 1.000 che avevano raggiunto i 10 anni di età, mentre nel 2019 questo numero si è fermato a 1,6, una riduzione del 58 per cento. Sono dati confortanti, ma su cui dobbiamo continuare a tenere alta l'attenzione", ha dichiarato Samengo in un comunicato stampa. (Com)