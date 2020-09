Unicef: ogni giorno 14.000 bambini muoiono prima dei cinque anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero di morti sotto i cinque anni a livello globale nel 2019 è sceso al punto più basso mai registrato, fino a 5,2 milioni rispetto ai 12,5 milioni del 1990. In media, nel 2019 sono morti ogni giorno 14.000 bambini prima di compiere 5 anni, rispetto ai 34.000 del 1990 e ai 27.000 del 2000. E’ quanto emerge dalle nuove stime sulla mortalità pubblicate dall'Unicef, dall'Oms, dalla Divisione Popolazione del Dipartimento per gli Affari Economici e Sociali delle Nazioni Unite e dal Gruppo della Banca Mondiale. "Nonostante questi risultati, il bilancio globale delle morti fra bambini e giovani rimane immenso. Nel solo 2019, 7,4 milioni di bambini, adolescenti e giovani sono morti per lo più per cause prevenibili o curabili. Nel 2019, a livello globale, il 70 per cento dei decessi di bambini e i giovani sotto i 25 anni si è verificato tra i bambini sotto i 5 anni, pari a 5,2 milioni di morti. Tra i decessi sotto i 5 anni, 2,4 milioni (47 per cento) si sono verificati nel primo mese di vita, 1,5 milioni (28 per cento) tra il primo e l'undicesimo mese di vita e 1,3 milioni (25 per cento) tra l'età di 1-4 anni. Altri 2,2 milioni di decessi si sono verificati tra i bambini e i giovani tra i 5 e i 24 anni nel 2019, di cui il 43 per cento durante il periodo adolescenziale, tra i 10 e i 19 anni", ha detto Francesco Samengo, presidente dell’Unicef Italia. (segue) (Res)