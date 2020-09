Unicef: ogni giorno 14.000 bambini muoiono prima dei cinque anni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche prima del Covid-19, i neonati erano a più alto rischio di morte. Nel 2019, ogni 13 secondi un neonato ha perso la vita, circa 6.700 ogni giorno. Il 47 per cento di tutti i decessi sotto i cinque anni è avvenuto nel periodo neonatale, rispetto al 40 per cento del 1990. Tuttavia, le indagini dell'Unicef e dell'Oms rivelano che la pandemia di Covid-19 ha provocato gravi interruzioni dei servizi sanitari che minacciano di vanificare decenni di progressi duramente conquistati. Con le gravi interruzioni dei servizi sanitari essenziali dovute al Covid-19, i neonati potrebbero essere a rischio di morte molto più elevato. Ad esempio, in Camerun, dove un neonato su 38 è morto nel 2019, l'indagine dell'Unicef ha riportato un tasso stimato del 75 per cento di interruzioni nei servizi per l'assistenza neonatale essenziale, i controlli prenatali, l'assistenza ostetrica e l'assistenza post-parto. A maggio, l'indagine iniziale della Johns Hopkins University ha mostrato che quasi 6.000 bambini in più potrebbero morire al giorno a causa di interruzioni dovute al Covid-19. (segue) (Res)