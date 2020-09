Unicef: ogni giorno 14.000 bambini muoiono prima dei cinque anni (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ora, i paesi di tutto il mondo stanno subendo interruzioni nei servizi sanitari per la salute infantile e materna – come le visite mediche, le vaccinazioni e le cure prenatali e post-parto – a causa della scarsità di risorse e di un generale disagio nell'utilizzo dei servizi sanitari dovuto alla paura di contrarre il Covid-19. Un'indagine dell'UNICEF condotta durante l'estate in 77 Paesi ha rilevato che quasi il 68 per cento di questi ha segnalato almeno qualche interruzione nei controlli sanitari per i bambini e nei servizi di vaccinazione. Inoltre, il 63 per cento dei Paesi ha riportato problemi nei controlli prenatali e il 59 per cento nelle cure post-parto. Una recente indagine dell'Oms, basata sulle risposte di 105 Paesi, ha rivelato che il 52 per cento dei Paesi ha riportato interruzioni nei servizi sanitari per i bambini malati e il 51 per cento nei servizi per il trattamento della malnutrizione. Interventi sanitari come questi sono fondamentali per fermare le morti prevenibili di neonati e bambini. Per esempio, secondo l'OMS, le donne che ricevono cure da ostetriche professioniste, formate secondo gli standard internazionali, hanno il 16 per cento di probabilità in meno di perdere il loro bambino e il 24 per cento in meno di avere un parto prematuro. (segue) (Res)