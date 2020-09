Unicef: ogni giorno 14.000 bambini muoiono prima dei cinque anni (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il fatto che oggi il numero di bambini che arrivano a festeggiare il loro primo compleanno sia maggiore di qualsiasi altro momento della storia è un chiaro segnale di ciò che si può ottenere quando il mondo pone la salute e il benessere al centro della propria risposta", ha dichiarato Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell'Oms. "Ora, non dobbiamo permettere che la pandemia di Covid-19 faccia regredire i notevoli progressi raggiunti per i nostri figli e per le generazioni future. Piuttosto, è tempo di usare ciò che sappiamo funzionare per salvare vite umane e continuare a investire in sistemi sanitari più forti e resilienti". (Res)