- A causa della crisi del coronavirus, il fisco tedesco dovrà fare i conti con 36 miliardi di entrate in meno entro il 2024. È quanto afferma il quotidiano “Handelsblatt”, secondo cui il declino è imputabile in particolare alle modifiche in materia tributaria attuate dal governo federale nel quadro dei provvedimenti per la riposta alla crisi. (Geb)