Libia: raggiunti importanti compromessi nel dialogo in Marocco

- Il dialogo politico tra le delegazioni dell'Alto Consiglio di Stato libico e la Camera dei rappresentanti di Tobruk procede in maniera "positiva e costruttiva" e sono stati ottenuti "importanti compromessi". Lo ha affermato ieri sera a Bouznika, in Marocco, il rappresentante della Alto Consiglio di Stato libico, Mohamed Khalifa Najm, in un comunicato alla stampa a nome delle due delegazioni. “Le due parti sperano di ottenere risultati positivi e concreti che possano aprire la strada verso il completamento del processo di una soluzione politica globale in tutto il paese”, ha detto Najm, citato dall’agenzia di stampa ufficiale marocchina “Map”. Le discussioni, ha aggiunto, hanno portato a “importanti compromessi che includono la definizione di standard chiari volti a sradicare la corruzione, lo sperpero di fondi pubblici e porre fine alla divisione istituzionale”. (Mar)