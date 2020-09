Germania: indennità per disoccupati aumenterà a 446 euro al mese dal 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 2021, le prestazioni dello Hartz IV, il programma di politiche sociali adottato dal governo tedesco nel 2005, aumenteranno più di quanto inizialmente previsto. È quanto riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, secondo cui a beneficiare dell'incremento saranno circa sei milioni di adulti e bambini. In particolare, come annunciato dal ministero del Lavoro e degli Affari sociali tedesco, per i titolari del sussidio di disoccupazione l'indennità mensile volta a coprire il costo della vita aumenterà di 14 euro , dagli attuali 432 a 446 euro. L'incremento è particolarmente forte per i giovani di età compresa tra i 14 e i 17 anni, la cui tariffa standard sale di 45 euro fino a 373 euro. (Geb)