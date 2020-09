Libia: Borrell accoglie con favore l'iniziativa marocchina per ospitare il dialogo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea (Ue), Josep Borrell, ha espresso apprezzamento per l'iniziativa diplomatica marocchina per ospitare il dialogo inter-libico. "Accogliamo con favore l'iniziativa marocchina che riunisce i membri dell'Alto Consiglio di Stato e della Camera dei rappresentanti libica a Bouznika", ha twittato il capo della diplomazia europea. Questo è, secondo Borrell, "un contributo tempestivo agli sforzi in corso guidati dall'Onu", sottolineando che "l'impegno di entrambe le delegazioni per una soluzione pacifica al conflitto in Libia è incoraggiante".(Res)