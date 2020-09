Germania: oggi al Bundestag audizione ministro Finanze Scholz su scandalo Cum-Ex

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Finanze tedesco, Olaf Scholz, si presenterà oggi alla commissione Finanze del Bundestag per un'audizione in cui intende rispondere alle accuse dell'opposizione per i silenzi sui contatti che, da sindaco di Amburgo (2011-2018), avrebbe mantenuto con Christian Olearius comproprietario della banca MM Warburg coinvolta nella frode fiscale Cum-Ex. Scoperto nel 2017, si tratta del più grave caso di frode fiscale internazionale che coinvolga la Germania, a opera di banche, studi legali e trader finanziari di diversi paesi. Secondo l'opposizione, Scholz non ha reso noti tutti gli incontri in qualità di sindaco di Amburgo avuti con Olearius nel 2016 e 2017. Come rivelato dal quotidiano “Sueddeutsche Zeitung”, dai diari del comproprietario di MM Warburg risultano tre incontri e una telefonata con Scholz. Finora, era noto soltanto un incontro tra il ministro delle Finanze tedesco e Olearius. Nel 2016, MM Warburg doveva fa fronte a una richiesta restituzione di 47 milioni di euro avanzata dalle autorità fiscali di Amburgo per lo scandalo Cum-Ex. In seguito, apparentemente dopo contatti tra Scholz e Olearius non dichiarati dal ministro delle Finanze tedesco, la richiesta di rimborso venne ritirata. Scholz ha dichiarato di recente di non aver esercitato alcuna influenza sulla decisione, aggiungendo tuttavia di non ricordare “in concreto” il contenuto delle conversazioni con Olearius, pur non potendo escluderle. Come riferisce il quotidiano “Muenchner Merkur”, per l'opposizione al Bundestag, “la parola di Scholz non ha più alcun valore”. In particolare, ha dichiarato la deputata dei Verdi Lisa Paus, il ministro delle Finanze “ha mentito” al parlamento federale sul caso MM Warburg. A sua volta, il deputato di La Sinistra Fabio De Masi si è chiesto come mai, se Scholz non esercitò alcuna influenza dopo i contatti con Olearius, la richiesta di restituzione avanzata dal fisco di Amburgo nei confronti do MM Warburg sia stata ritirata. (Geb)