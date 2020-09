Sardegna: isola fra le cinque regioni italiane più virtuose per raccolta differenziata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 145.850 le tonnellate di rifiuti da imballaggio conferite nel 2019 in Sardegna tramite la raccolta differenziata per essere riciclate o per utilizzate per produrre energia con un progresso del 4.3 per cento rispetto all'anno precedente. I dati arrivano dal Consorzio Nazionale Imballaggi. I sardi nel 2019 hanno conferito 6.658 tonnellate di acciaio, 1.743 di alluminio, 21.282 di carta, 147 di legno, 45.349 di plastica e 70.670 di vetro. Si tratta di dati importanti che confermano il buon comportamento dei cittadini isolani e che permettono alla Sardegna di piazzarsi fra le cinque regioni più virtuose d'Italia. Nel 2019 ogni abitante della Regione ha conferito al sistema Conai una media di 5,65 kg di acciaio (la media italiana è di 3,79 kg), 25,12 kg di carta (la media italiana è di 23,22 kg), 28,1 kg di plastica (la media italiana è di 21,42 kg) e 47,09 kg di vetro (la media italiana è di 33,51 kg). La provincia di Oristano registra il pro capite più alto per alluminio e legno. Quanto all'alluminio, raggiunge 1,50 kg per abitante (vicina Nuoro con 1,47 kg); nel campo del legno 1,12 kg per abitante (segue Sassari con 0,34 kg). Nuorosi distingue con il dato più alto per l'acciaio, con ben 7,19 kg per abitante conferiti a Conai (Sulcis Iglesiente insegue con 6,48 kg). Cagliari, invece, mette a segno i risultati migliori per la carta: 28,18 kg per abitante (seconda Sassari con 23,89 kg). Sassari eccelle per i conferimenti di imballaggi in plastica e vetro: 31,28 kg per abitante di plastica (Nuoro è seconda con 31,13 kg) e 57,70 kg per abitante di vetro (segue Oristano con 54,63 kg). (Rsc)