Libia: Noc denuncia ingresso di una nave militare nel porto di Ras Lanuf

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia petrolifera libica National Oil Company (Noc) ha denunciato l'ingresso di una nave militare nel porto di Ras Lanuf, nel Golfo della Sirte, condannando la continua militarizzazione delle sue strutture petrolifere. La Noc ha annunciato oggi la presenza di una nave militare nello scalo marittimo petrolifero, spiegando che questa è entrata nel porto sabato scorso, 5 settembre, e si trova ancora in loco. L’azienda libica ha registrato negli ultimi giorni una serie di gravi violazioni della sicurezza nel porto, come ad esempio lo scarico di munizioni. Il porto di Ras Lanuf, denuncia la Noc, contiene installazioni petrolifere la cui esposizione alle armi può causare rischi per le vite umane e per l'ambiente. “La Noc richiede il ritiro immediato di tutto il personale militare dalle sue strutture per proteggere la sicurezza dei suoi dipendenti e l'integrità della sua infrastruttura. Non possiamo tollerare che la vita dei nostri dipendenti sia messa a rischio o che le nostre strutture vengano danneggiate o distrutte da attività militari illegali”, ha detto un portavoce della compagnia.(Lit)