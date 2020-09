Germania: presidente Zukunft Erdgas Kehler mette in guardia da sanzioni su gas russo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prima che l'Ue imponga sanzioni alla Russia sulle forniture di gas naturale a seguito dell'avvelenamento dell'oppositore Aleksej Navalnyj, si deve guardare “attentamente” alla quota del gas russo nel mercato europeo, pari a circa il 40 per cento del consumo totale. “Tale quantità non può essere sostituita rapidamente”. È quanto affermato da Timm Kehler, presidente di Zukunft Erdgas, associazione cui appartengono 140 società tedesche attive nel settore del gas naturale. Intervistato dal quotidiano “Handelsblatt”, Kehler implicazioni ha aggiunto che, per l'economia, le conseguenze di sanzioni dell'Ue sulle importazioni di gas dalla Russia sarebbero “notevoli”. Il risultato sarebbe, infatti, “un aumento dei prezzi e una limitata sicurezza dell'approvvigionamento” dell'energia. Come nota “Handelsblatt”, la Germania è uno degli Stati membri dell'Ue con una dipendenza particolarmente elevata dalle forniture di gas russo. Nel 2019, le consegne dalla Russia hanno contribuito per il 51,6 per alle importazioni di gas naturale della Germania. Tale dipendenza è destinata ad aumentare in futuro, come osservato da “Handelsblatt”. Per la Germania, infatti, “il gas naturale sta diventando sempre più importante, anche a causa del graduale abbandono dell'energia nucleare e del carbone” e nonostante l'espansione delle energie rinnovabili. Il gas naturale viene, infatti, utilizzato anche per alimentare gli impianti che generano energia pulita. (Geb)