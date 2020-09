Regno Unito: governo proibisce assembramenti oltre le 6 persone in Inghilterra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo britannico ha deciso di proibire gli assembramenti di più di 6 persone in Inghilterra a partire da lunedì prossimo, per tentare di mettere un argine al sempre crescente numero di casi positivi al Covid-19 testati negli ultimi giorni. Per i trasgressori, la multa prevista può arrivare fino a 3.200 sterline (più di 3.500 euro). In precedenza la norma di fatto permetteva assembramenti fino a 30 persone senza che la polizia avesse potere per intervenire. Il primo ministro Boris Johnson ha dichiarato in merito che il governo starebbe "semplificando e rinforzando le regole sui contatti sociali, rendendole più facili da capire per i cittadini e per la polizia da far rispettare". (Rel)