Usa, i repubblicani presentano un nuovo pacchetto di aiuti anti-Covid al senato

- I repubblicani al Senato hanno presentato martedì un nuovo pacchetto di aiuti per rispondere all'emergenza coronavirus, mentre si preparano a forzare il voto sulla legislazione già da questa settimana. Lo riporta il sito "The Hill". Il disegno di legge, pubblicato dal leader della maggioranza del Senato Mitch McConnell, include un sussidio di disoccupazione federale di 300 dollari a settimana fino alla fine dell'anno, un altro giro di finanziamenti del Paycheck Protection Program (Ppp) e protezioni di responsabilità civile da cause legali legate al coronavirus. Il piano include anche 105 miliardi di dollari per le scuole e altri 16 miliardi di dollari per i test sui coronavirus. McConnell, non ha indicato il costo finale del pacchetto economico, ma secondo la stampa locale dovrebbe costare circa 500 miliardi di dollari, circa la metà del pacchetto di mille miliardi di dollari che i repubblicani hanno presentato in luglio. (Nys)