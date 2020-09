Germania: Bardt (Iw), irrealistico sostituire importazioni gas e petrolio Ue da Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'idea di sostituire “nel prossimo futuro” le quantità di gas e petrolio che l'Ue importa dalla Russia è “completamente irrealistica”. È quanto affermato Hubertus Bardt, segretario generale dell'Istituto per l'economia tedesca di Colonia (Iw), nel corso di un'intervista rilasciata al quotidiano “Handelsblatt”. Bardt è intervenuto sulle possibili conseguenze dell'avvelenamento dell'oppositore Aleksej Navalnyj per le forniture di energia dalla Russia all'Ue. Secondo il segretario generale dell'Iw, “voler spegnere la Russia come fornitore di energia sarebbe estremamente rischioso. Si può solo mettere in guardia contro questi giochi di pensiero”. Inoltre, per Bardt, “l'interdipendenza” nell'approvvigionamento di energia ha “effetti stabilizzanti nelle relazioni” tra Ue e Russia. Pertanto, se l'Ue decidesse di passare ad altri fornitori di energia, ciò avrebbe “conseguenze enormi”. In particolare, per il gas naturale “un rapido cambiamento sarebbe addirittura impossibile”. Per esempio, ha avvertito il segretario generale dell'Iw, il gas naturale liquefatto (Gnl) potrebbe “al massimo sostituire una piccola parte delle quantità perse” di gas russo. (Geb)