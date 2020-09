Libia: nuovi dettagli sullo scambio di prigionieri tra Lna e Gna (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Altre fonti citate ieri dal sito web d’informazione “Libya Observer riferivano invece della liberazione di otto combattenti dell’Lna in cambio di altri otto del Gna. Si tratterebbe nello specifico di otto combattenti del 75mo battaglione Rujban dell'Lna e di un combattente della 105ma Brigata, mentre per il Gna sarebbero stati liberati, secondo quest'ultima fonte, almeno cinque uomini originari di Misurata. La regione di Qaryat Bishr si trova a est di Sirte in quella che dovrebbe una sorta di “zona cuscinetto” nell’ambito di una possibile area smilitarizzata recentemente proposta dalle Nazioni Unite. Lo scambio di prigionieri avviene mentre in Marocco sono in corso colloqui politici tra delegati dell’Alto consiglio di Stato di Tripoli e la Camera dei rappresentanti di Tobruk, a seguito agli appelli di Sarraj e di Aguila Saleh, il presidente del parlamento che si riunisce in Cirenaica, per un cessate il fuoco e la ripresa della produzione petrolifera. (Lit)