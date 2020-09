Spagna: ministro Escriva, miglioramenti a reddito minimo di base per accelerare procedure

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al reddito minimo di base in Spagna saranno apportare delle "semplificazioni" e "miglioramenti" che provocheranno una "fortissima accelerazione" nella seconda metà di dicembre grazie alle quali 150 mila famiglie (circa 450 mila persone) potranno trarne beneficio. Lo ha assicurato il ministro dell'Inclusione e delle Sicurezza sociale spagnolo, Luis Escriva, che ha chiesto pazienza per i ritardi a fronte del "grande volume di richieste", aggiungendo che l'Istituto di previdenza sociale sta lavorando per rendere il processo "il più semplice possibile". Dalla sua approvazione nel maggio scorso sono circa 85 mila famiglie che stanno ricevendo questa misura approvata dal governo Sanchez di ridurre dell'80 per cento la povertà estrema nel paese e fino a questo momento sono state presentate circa 900 mila domande. Escriva, inoltre, ha sottolineato che i cittadini che hanno diritto al sussidio e che presenteranno la richiesta entro la fine di dicembre riceveranno i mesi antecedenti in modo "retroattivo". (Spm)