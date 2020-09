Serbia-Kosovo: presidente Vucic, aperti nuovi temi nella tappa odierna di dialogo (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La stessa Commissione ha reso noto nei giorni scorsi che si sarebbe tenuta nella giornata di oggi a Bruxelles una nuova tappa del dialogo facilitato dall'Unione europea tra Belgrado e Pristina con il presidente serbo, Aleksandar Vucic e il primo ministro del Kosovo, Avdullah Hoti. "Posso confermare che lunedì prossimo l'Alto rappresentante Josep Borrell e il rappresentante speciale dell'Ue per il dialogo tra Belgrado e Pristina, Miroslav Lajcak, ospiteranno il presidente serbo, Aleksandar Vucic e il primo ministro del Kosovo, Avdullah Hoti, per un altro incontro di alto livello all'interno del Dialogo facilitato dall'Ue a Bruxelles e di persona", ha dichiarato nei giorni scorsi il portavoce Ue Peter Stano. "Prima dell'incontro di alto livello di lunedì, il rappresentante speciale Lajcak terrà durante il weekend il quarto incontro di esperti sui temi precedentemente discussi, come le persone scomparse e gli sfollati e la cooperazione economica", ha aggiunto. (segue) (Seb)