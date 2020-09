Serbia-Kosovo: Ue, discussioni vanno avanti con esperti settimana prossima, riunione leader a fine mese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le discussioni all'interno del Dialogo facilitato dall'Unione europea tra Belgrado e Pristina seguiranno, a livello di esperti, la prossima settimana, mentre una nuova riunione dei leader si terrà a fine settembre. Lo ha dichiarato il rappresentante speciale dell'Ue per il dialogo Belgrado-Pristina e altre questioni regionali dei Balcani occidentali, Miroslav Lajcak, dopo il quarto incontro di alto livello all'interno del Dialogo facilitato dall'Ue tra Belgrado e Pristina che si è svolto oggi a Bruxelles tra l'Alto rappresentante dell'Ue per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, Lajcak, il presidente serbo Aleksandar Vucic e il primo ministro del Kosovo, Avdullah Hoti. "È importante che entrambi i leader di questa mattina, provenienti dalla riunione alla Casa Bianca e in vista della nostra sessione di dialogo, abbiano confermato che attribuiscono la massima priorità all'integrazione dell'Ue e al proseguimento dei lavori sul dialogo tra Belgrado e Pristina facilitato dall'Ue. Avere questo chiaro impegno comune e la comprensione delle priorità è essenziale per progredire nei rispettivi percorsi europei", ha dichiarato Lajcak. (segue) (Beb)