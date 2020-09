Serbia-Kosovo: Ue, discussioni vanno avanti con esperti settimana prossima, riunione leader a fine mese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il diplomatico slovacco ha aggiunto che negli incontri di oggi sono state discusse questioni dia cooperazione economica e delle persone scomparse e sfollate. "E sono lieto di annunciare che abbiamo fatto pieni progressi nelle discussioni", ha aggiunto. "Abbiamo anche discusso per la prima volta, nell'ambito delle trattative per un accordo globale giuridicamente vincolante, di accordi per le comunità non maggioritarie e anche della composizione delle reciproche richieste finanziarie e di proprietà. Questo è stato un primo scambio che ci ha permesso di definire i prossimi passi da compiere nelle nostre discussioni. Il nostro prossimo incontro sarà dedicato a questi due argomenti", ha spiegato. "Le nostre trattative di oggi sono state intense, come sempre, e non sempre facili, ma ciò che ha prevalso è stata la volontà di entrambe le parti di far avanzare le discussioni nonostante le dolorose e complesse questioni in gioco. Abbiamo deciso di dare un seguito alle nostre discussioni a livello di esperti la prossima settimana e di riunirci nuovamente a livello di leader alla fine del mese", ha concluso. (Beb)