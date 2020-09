Kosovo-Serbia: presidente Thaci, dove vincono gli Usa vincono anche gli albanesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dove vincono gli Stati Uniti vincono anche gli albanesi: lo ha detto il presidente kosovaro Hashim Thaci, commentando l'accordo sulla normalizzazione dei rapporti economici raggiunto a Washington dalle delegazioni di Pristina e Belgrado. Secondo Thaci, l'accordo non prevede una clausola sul riconoscimento del Kosovo da parte della Serbia in quanto questa è stata rifiutata dalla delegazione di Belgrado: "Questo deve ancora accadere. Ma l'America ha vinto; qui e dove vince l'America, lo stesso avviene per il popolo albanese". "Avevamo chiesto che le cose avanzassero grazie ad una dinamica guidata dagli Usa e questo è successo", ha evidenziato Thaci in un'intervista all'emittente televisiva albanese "Top Channel". Il presidente kosovaro ha poi dichiarato che l'accordo raggiunto lo scorso 4 settembre avrebbe potuto essere raggiunto già due anni fa. (segue) (Kop)