Serbia: patriarca Irinej, unico accordo accettabile è che il Kosovo resti territorio serbo

- L'unico accordo che la Chiesa serba ortodossa può accettare "è che il Kosovo faccia parte del territorio della Serbia". Lo ha dichiarato il patriarca della Chiesa serba ortodossa Irinej in un'intervista concessa al sito serbo "Nova.rs". Irinej ha così commentato i negoziati avvenuti nei giorni scorsi fra Belgrado e Pristina. "Questa è assolutamente la posizione della Chiesa e in questo nulla è cambiato. Vedremo in quale direzione stanno andando i negoziati tra la parte serba e quella albanese, stiamo ancora prendendo conoscenza della questione ", ha detto il capo della Chiesa serba ortodossa. "Se qualcuno ci invita e ci dà una possibilità, ci uniremo ai colloqui sul Kosovo. Altrimenti, seguiremo sicuramente l'andamento del processo negoziale", ha detto Irinej. La Chiesa serba ortodossa, ha precisato il patriarca, sostiene l'idea di normalizzare i rapporti tra albanesi e serbi. "È necessario stabilire un buon rapporto tra questi due popoli", ha concluso Irinej. (segue) (Seb)