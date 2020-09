Argentina: ministro esteri Solà, Stati Uniti interessati al Bid per contrastare influenza della Cina (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Claver Carone, oggi responsabile per l'America latina nel Consiglio di sicurezza nazionale della casa Bianca, prenderebbe il posto del colombiano Luis Alberto Moreno, il cui mandato scade a settembre, rischiando di divenire il primo funzionario Usa a ricoprire l'incarico. Claver-Carone è conosciuto come uno dei principali interpreti della linea anti-castrista della Casa Bianca e, più di recente, per la sua ferma opposizione al Venezuela di Nicolas Maduro. La Bid "si trova in un momento critico, viste le sfide per una crescita economica e uno sviluppo sostenibile che la regione deve affrontare, soprattutto nel momento della pandemia", ha detto il segretario al Tesoro, Steven Mnuchin. Secondo Mnuchin la candidatura Usa "dimostra il fermo impegno del presidente Trump a guidare le principali istituzioni regionali". (segue) (Bua)