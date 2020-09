Coronavirus: Speranza, mai piani segreti, Italia unica a rendere pubblici tutti i verbali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia è "l'unico Paese del mondo che ha reso pubblici tutti i verbali". Lo ha ricordato il ministro della Salute, Roberto Speranza, ospite di "DiMartedì" su La7. "Le scelte dell'Italia sono state scelte corrette, ce lo riconosce tutta la comunità internazionale", ha aggiunto per poi precisare che non ci sono "mai stati piani segreti, ma studi". Gli scienziati "avevano opinioni molto diverse tra di loro. Non inseguirò nessuno nelle divisioni. L'Italia ce l'ha fatta perché ha dimostrato di essere un Paese unito", ha concluso Speranza. (Rin)