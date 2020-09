Coronavirus: Usa, 189.456 morti su 6.318.978 contagiati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti restano di gran lunga il paese più colpito dalla pandemia di coronavirus al mondo, con almeno 189.456 morti su 6.318.978 contagiati. Lo riferisce l'emittente "Cnn". Diversi Stati del Midwest e del Nord-Est degli Stati Uniti hanno visto aumentare i nuovi casi di Covid per due settimane di fila, anche se a livello nazionale sia i nuovi contagi che i morti sono rimasti su una tendenza al ribasso. Gli Stati Uniti hanno segnalato più di 287 mila nuovi casi nella settimana che si è conclusa il 6 settembre, in calo dell'1,4 per cento rispetto alla settimana precedente e che segna la settima settimana consecutiva di ribassi. Più di 5.800 persone sono morte a causa di Covid la scorsa settimana, la terza settimana consecutiva in cui il tasso di mortalità è diminuito. In una rapida diffusione del contagio, dopo il primo caso di coronavirus registrato negli Usa, lo scorso 21 gennaio, il Paese ha raggiunto 1 milione di casi di Covid-19 il 28 aprile, dopo 99 giorni. In seguito, il 10 giugno sono stati registrati 2 milioni di casi, 3 milioni l'8 luglio, 4 milioni il 23 luglio. A livello globale si contano oltre 894 mila morti su oltre 27,4 milioni di contagiati. (Nys)