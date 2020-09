Venezuela: elezioni parlamentari, ex candidato presidenziale presenta alleanza partiti di opposizione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il lancio del patto arriva in un momento in cui Guaidò fatica a tenere insieme tutte le forze di opposizione. Lo strappo è emerso con forza la scorsa settimana, quando il due volte candidato alla presidenza, l'oppositore Henrique Capriles Radonski, ha avanzato l'ipotesi di una sua partecipazione alle elezioni parlamentari a determinate condizioni. In una lettera aperta nella quale torna a spiegare le ragioni del suo appello a non disertare le urne Capriles afferma che la possibile presenza di una missione di osservatori dell'Unione europea potrebbe aprire "un nuovo scenario politico", gettando le basi per una riconquista della democrazia e del potere in Venezuela. Contrariamente alla strada seguita dal grosso delle opposizioni che fa capo all'autoproclamato presidente "ad interim", Juan Guaidò, Capriles predica la necessità di non "regalare" con l'immobilismo l'Assemblea nazionale (An) al partito del presidente Nicolas Maduro. Un appello lanciato a "ognuna delle forze democratiche del paese", che muove dalla necessità di mettere fine all'immobilismo, dando risposte ai problemi della popolazione senza assecondare "calcoli politici" del regime o di qualsiasi partito. (segue) (Brb)