Venezuela: elezioni parlamentari, ex candidato presidenziale presenta alleanza partiti di opposizione (4)

- Dopo 14 anni si accetta di inviare osservatori dell'Onu e dell'Ue, scrive Capriles ricordando l'iniziativa che il governo Maduro avrebbe preso anche grazie a una sua pressione. "Se l'Ue decide di accettare l'invito e partecipare con il suo rigoroso protocollo di vigilanza delle condizioni elettorali, si aprirebbe un nuovo scenario politico" in grado di ridare ai venezuelani la fiducia nel voto. "Sappiamo che il regime cercherà di giocarsela a suo vantaggio, ma adesso dovrà confrontarsi con un organismo che non può controllare e che non sarà complice dei suoi soprusi". Il regime, prosegue l'ex governatore dello stato di Miranda, "può credere di essere nelle condizioni di forza per imporsi, ma non nelle condizioni politiche. L'obiettivo è quello di abbandonare la strategia delle "braccia conserte", utile solo a "coloro che oggi usurpano il potere", a un regime che "pretende di costruire un'opposizione a suo piacere". Occorre prendersi il rischio di sfidare il chavismo alle urne nella convinzione di potergli infliggere una "sconfitta". (segue) (Brb)