Venezuela: elezioni parlamentari, ex candidato presidenziale presenta alleanza partiti di opposizione (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le elezioni di dicembre sono un appuntamento di non poco peso politico. L'assemblea è il solo organo istituzionale controllato dalle opposizioni, anche se le sue funzioni - grazie a ripetute sentenze della Corte suprema - sono considerate non valide dal governo. Il fronte anti Maduro, in questo accompagnato da molte diplomazie estere, ritiene inoltre che la presidenza dell'An sia cruciale, ai sensi della Carta, per poter rivendicare la presidenza ad interim del paese. Una interpretazione contestata dal governo secondo cui, inoltre, il presidente dell'Assemblea non è Guaidò, ma Luis Parra, deputato eletto al termine di una votazione ancora oggetto di contestazioni. Il parlamento è d'altro canto fondamentale per approvare accordi internazionali grazie ai quali Caracas può ricevere legittimamente aiuti da governi esteri. Diversi analisti ritengono questo un elemento determinante per sbloccare aiuti provenienti da partner storici come la Cina o la Federazione Russa. Servono dunque elezioni non viziate da ostacoli alla partecipazione democratica, elemento cruciale per il riconoscimento dell'organo legislativo a livello internazionale. E, preparandosi a una possibile vittoria, il governo ha preannunciato la chiusura - per la fine dell'anno - dell'Assemblea nazionale costituente (Anc), il parlamento parallelo che in modo duramente contestato anche oltre confine ha sin qui fatto le veci dell'Aula presieduta da Guaidò. (segue) (Brb)