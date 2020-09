Scuola: Conte, a fine ottobre tutti banchi nuovi nelle classi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo rastrellato in tutta Europa le produzioni possibili di banchi nuovi" e "confidiamo di completare" questa operazione. "Aspettiamo fine ottobre e avremo tutti i banchi nuovi nelle classi". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo alla Festa dell'unità del Partito democratico in corso a Modena. "Abbiamo lavorato tutti per la scuola" e "stiamo lavorando con la massima concentrazione per fare in modo che tutto funzioni al meglio", ha aggiunto. (Rin)