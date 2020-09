Autostrade: Conte, se non fossimo stati testardi non avremmo ottenuto nulla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo alla Festa dell'unità del Partito democratico in corso a Modena, è tornato sulla vicenda della concessione autostradale ad Aspi sottolineando che dopo un rapporto concessorio "iniquo e squilibrato" durato anni "li abbiamo costretti a sedersi attorno ad un tavolo" ma "se non fossimo stati testardi fino alla morte non avremmo portato a casa nulla. Adesso avremo un sistema migliore". (Rin)