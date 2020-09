Usa: male l'hi-tech a Wall Street, Dow Jones a -2,3 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mercato azionario statunitense ha chiuso con pesanti perdite, affossato dai titoli tecnologici che avevano registrato alti tassi di crescita per tutta l'estate. Il Dow Jones Industrial Average ha perso più di 630 punti, chiudendo con una perdita del 2,3 per cento. Il Nasdaq è sceso di oltre il 4 per cento ed è sceso di oltre il 10 per cento negli ultimi tre giorni, mentre l'indice S&P 500 è sceso del 2,8 per cento. Dopo essere salite costantemente da marzo, le azioni delle principali compagnia tecnologiche hanno subito un forte calo rispetto alla scorsa settimana, con perdite pesanti nei tre indici principali. Le azioni Tesla sono crollate del 21 per cento martedì, le azioni Apple sono scese del 6,7 per cento, Alphabet è scesa di quasi il 3 per cento e Netflix è scesa dell'1 per cento nel corso della giornata. (Nys)