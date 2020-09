Germania-Russia: “Ard”, Berlino convinta di responsabilità governo Mosca per caso Navalny

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rappresentati del governo tedesco e dell'Ufficio federale per le informazioni (Bnd), i servizi segreti esterni della Germania, “non hanno dubbi” sul fatto che l'oppositore Aleksej Navalnyj sia stato avvelenato da “agenzie governative russe e con l'approvazione delle autorità russe”. La produzione e la somministrazione della variante dell'agente nervino Novichok rilevata su Navalnyj richiedono, infatti, “competenze che solo un attore statale possiede”. È quanto rivelato da fonti anonime interpellate dall'emittente radiotelevisiva “Ard”. A suffragare questa tesi interverrebbero i toni che la cancelliera Angela Merkel ha utilizzato nella sua risposta al caso Navanlnyj. Merkel ha, infatti, dichiarato che l'oppositore è stato “senza ombra di dubbio” avvelenato e che “soltanto il governo russo può rispondere alle domande molto serie” poste dal caso. Per “Ard”, questo “linguaggio cristallino” deriva dal fatto che, nei rapporti tra Germania e Russia “si è accumulato troppo”, come sostengono politici vicini alla cancelliera. L'annessione della Crimea nel 2014 e le iniziative in Ucraina, le ingerenze in Siria e in Libia, l'omicidio del dissidente ceceno con cittadinanza georgiana Zelimkhan Khangoshvili a Berlino nel 2019, di cui gli inquirenti tedeschi accusano il cittadino russo Vadim Krasikov, ritenendolo al soldo dei servizi segreti russi, sono le azioni di Mosca che più hanno irritato Berlino. Con l'attacco contro Navalnyj, per Merkel sarebbe stata “superata una linea rossa”. Inoltre, come ricorda “Ard”, la Germania è attualmente presidente di turno del Consiglio dell'Ue. Pertanto, il governo tedesco è sottoposto a “particolari pressioni” per agire nel caso dell'oppositore russo. Vi è, infine, da considerare che “difficilmente” l'esecutivo della cancelliera Merkel avrebbe assunto “una posizione tanto chiara, tanto presto,” su Navalnyj, se non fosse stato sostenuto dal Bnd. (Geb)