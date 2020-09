Hong Kong: capo esecutivo Lam, libertà di parola resta immutata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo esecutivo di Hong Kong, Carrie Lam, ha dichiarato di essere ferma nel sostenere la libertà di parola e di stampa nell'ex colonia britannica, fintanto che ci si attiene alla legge. Lam si è espressa a seguito del recente arresto dell'attivista Tam Tak-chi con l'accusa di incitamento all'odio contro il governo. In risposta a una domanda riguardante l'arresto di Tam e al diritto delle persone di criticare l'operato dell'amministratore delegato della regione, Lam ha respinto le osservazioni secondo cui la libertà di stampa sarebbe limitata a Hong Kong. "Ci sono innumerevoli critiche al governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong , all'amministratore delegato e ad altri funzionari su giornali, media digitali e Internet a Hong Kong ogni giorno. Le leggi pertinenti non hanno differenze prima e dopo il 1997, e le forze dell'ordine interverranno contro coloro che violano la legge, il che non ha nulla a che fare con la libertà di parola", ha affermato Lam. (segue) (Cip)