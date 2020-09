Hong Kong: capo esecutivo Lam, libertà di parola resta immutata (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ad ha sottolineato che non c'è libertà assoluta quando si tratta di parlare in pubblico e che le persone devono seguire le restrizioni in circostanze specifiche prescritte dalla legge. Le affermazioni di Lam fanno seguito all'arresto, avvenuto domenica 6 settembre, di Tam Tak-chi, vicecapo del partito "People Power". Secondo la stampa locale, quando è stato portato via dalla polizia dalla sua residenza, Tam ha gridato ai giornalisti vicini che era stato preso di mira per il suo discorso tra marzo e luglio. La polizia in seguito ha spiegato che Tam era stato inizialmente indagato per violazioni della legge sulla sicurezza nazionale di Hong Kong, ma dopo aver consultato il Dipartimento di giustizia, lo hanno arrestato per aver fatto dichiarazioni di incitamento all'odio in pubblico. Secondo le forze dell'ordine, Tam aveva organizzato 29 discorsi pubblici con il pretesto di conferenze sulla prevenzione delle epidemie, con l'obiettivo di incitare all'odio e al disprezzo del pubblico nei confronti del governo di Hong Kong. (Cip)